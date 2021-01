Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, a spus despre evenimentele violente petrecute la Washington ca nu a crezut vreodata ca va trai aceste momente. „Nu am crezut vreodata ca am sa traiesc momente ca cele pe care intreaga planeta le-a vazut in violențele din Congresul american. Am petrecut sute de ore in cele doua Camere ale Congresului, promovand interesele Romaniei in capitala Statelor Unite. Am invațat ce inseamna solemnitatea și importanta instituțiilor democrației Republicii americane și am incercat sa le construim și acasa. Condamn cu tarie aceste gesturi incalificabile și știu…