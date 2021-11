Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, a cerut oficialilor ruși sa stabileasca „un dialog solid, transparent și sincer” cu Alianța, in contextul tensiunilor care persista intre Moscova și Occident. Geoana a facut declarațiile in cadrul unui interviu pentru Radio Europa Libera.

- Secretarul general adjunct al NATO, ambasadorul Mircea Geoana, a declarat, joi, intr-un discurs online la conferinta internationala "Perspective pentru parteneriat si securitatea prin cooperare in agenda NATO 2030", care are loc la Chisinau, ca "Alianta are nevoie de o Moldova stabila si sigura".…

- Ucraina a afirmat miercuri ca Rusia a lasat în jur de 90.000 de militari în apropierea graniței sale dupa încheierea exercițiului militar Zapad-2021, revenind asupra dezmințirii anterioare a informațiilor prezentate pentru prima data de presa americana, relateaza Reuters.Ministerul…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a dat asigurari miercuri ca Alianta va cauta sa discute cu Moscova dupa ce Rusia si-a suspendat misiunea diplomatica la sediul organizatiei nord-atlantice, transmite Reuters. ''Relatia intre NATO si Rusia este acum la punctul cel mai de jos de…

- Ministrul de Externe, Serghei Lavrov, a anunțat ca activitatea misiunii ruse pe langa NATO va fi oprita, iar reprezentanții alianței la Moscova vor trebui sa paraseasca țara dupa ce acreditarea lor va fi retrasa din 1 noiembrie. Decizia vine dupa ce 8 diplomați ruși au fost expulzați sub acuzația de…

- Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, a facut apel la Ucraina sa faca progrese cu reformele interne necesare pentru aderarea la Alianta Nord-Atlantica, a relatat joi agentia de presa Interfax-Ucraina, preluata vineri de Xinhua. Perspectiva aderarii Ucrainei la NATO "a fost confirmata la…

- Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, a participat luni, 23 august, la Kiev, la Summitul inaugural al Platformei Crimeei. Geoana a subliniat ca NATO este alaturi de Ucraina și a solicitat Rusiei sa restituie controlul peninsulei Crimeea. „Crimeea este teritoriul Ucrainei”, a spus…

- Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, va efectua o vizita la Kiev pe 23 si 24 august, prilej cu care va asista la ceremoniile de marcare a 30 de ani de independenta a Ucrainei, informeaza un comunicat al Aliantei Nord-Atlantice. Pe 23 august, secretarul general adjunct al…