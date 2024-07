Inregistram, oarecum amuzați, un gest demn de o intriga politica subtila și sofisticata. Mircea Geoana, secretarul general adjunct al NATO, a facut un pas „decisiv” catre Cotroceni – a depus o cerere la OSIM pentru inregistrarea marcii „Mircea Geoana 2024 președinte”. In timp ce inca ezita sa-și anunțe oficial candidatura, Geoana a facut acest gest […] The post Mircea Geoana se inregistreaza la OSIM: Mereu cu gandul la Cotroceni! appeared first on Puterea.ro .