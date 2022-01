Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana a solicitat, vineri, consultari cu Rusia in cadrul Organizației Mondiale a Comerțului (OMC) cu privire la restricțiile la export impuse de Moscova asupra produselor din lemn, se arata intr-un material publicat pe site-ul Comisiei Europene, potrivit Antena3. Conform sursei citate, UE…

- Garantiile de securitate pe care Rusia cauta sa le obtina de la Occident includ prevederi care presupun plecarea fortelor NATO din Romania si Bulgaria, a anuntat, vineri, Ministerul Afacerilor Externe al Federatiei Ruse, informeaza Reuters. Moscova a cerut garantii din partea NATO obligatorii din punct…

- Seful DSU, Raed Arafat a anuntat ca romanii nevaccinati ar putea sta mai mult in carantina. Masura s-ar aplica in cazul in care o persoana nevaccinata intra in contact cu un om infectat cu coronavirus, potrivit Antena3. “Urmeaza sa se faca o modificare la decizia CNSU pe perioada de carantinare și pe…

- Secretarul general al NATO Jens Stoltenberg a convocat pentru 12 ianuarie o reuniune a Consiliului NATO-Rusia si se afla ”in contact” pe aceasta tema cu Moscova, a anuntat un reprezentant al Aliantei Nord-Atlantice la Bruxelles, relateaza AFP, citat de News.ro. Stoltenberg a propus in mai multe randuri…

- Mai multi romani care au ajuns in tara prin punctul de frontiera al Vamii Nadlac si care sunt nevaccinati anti-COVID-19, nu vor sa ramana in carantina, potrivit Antena 3. Oamenii spun ca le este imposibil sa stea izolați pentru ca intr-o saptamana trebuie sa revina la serviciu. Politia de frontiera…

- Ministrul Sanatații Alexandru Rafila a anunțat, vineri, noi masuri privind modul in care romanii vor intra in țara, impuse pentru combaterea imbolnavirilor cu noua varianta a coronavirusului – Omicron. De altfel, vineri, a fost adoptata o hotarare a Comitetului Național pentru Situații de Urgența (CNSU)…

- “Exista elemente care ne fac sa credem ca este ceva serios”, a declarat, duminica, secretarul general adjunct al NATO Mircea Geoana, la Antena 3, in contextul mobilizarii de forțe militare ruse la granița cu Ucraina. “Am mai avut, in luna iunie anul acesta, o mobilizare poate similara ca numar de trupe.…

- Din cauza amenințarii Omicron, tot mai prezenta, multe țari și-au inchis granițele. Este și cazul Marocului, care a anunțat, luni, suspendarea pentru doua saptamani a zborurilor comericiale catre și dinspre Regatul Maroc. Romanii care au ramas blocați acolo se gasesc intr-o situație dificila, conform…