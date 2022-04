Razboiul din Ucraina va mai dura si se anticipeaza o intensificare a conflagratiei pe flancul estic al Aliantei, a atras atentia, ieri, secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana. „Noi incurajam o solutionare politica, cerem Federatiei Ruse sa incheie neintarziat acest razboi inuman si ilogic, sa isi retraga fortele si sa intre de o maniera onesta in negocieri diplomatice cu Ucraina. Din pacate, ceea ce vedem pe teren nu indica acest lucru, exista o forma de regrupare a fortelor rusesti in zona de nord, in zona Kievului, o consideram mai degraba o repliere tactica din dorinta de a-si completa…