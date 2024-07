Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, a explicat ca teza sa de doctorat, scrisa in urma cu 20 de ani, este ”facuta pe bune” si ca doar 0,84 la suta din aceasta este in zona de plagiat. Acest lucru, spune Geoana, a fost verificat pe patru softuri diferite.

- Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, a spus ca acuzațiile de plagiat in teza sa de doctorat sunt „false” și ca totul are legatura cu o posibila candidatura a sa la alegerile prezidențiale din acest an. „Din seria cauta pana gasești și, daca nu gasești, inventeaza, ma trezesc astazi cu…

- Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, a spus ca acuzațiile de plagiat in teza sa de doctorat sunt „false” și ca totul are legatura cu o posibila candidatura a sa la alegerile prezidențiale din acest an. Inainte ca PressOne sa publice aceste acuzații, Geoana spunea ca „nu are niciun fel…

- &bdquoDin seria caut pân gseti i dac nu gseti inventeaz m trezesc astzi cu o acuzaie de plagiat a tezei de doctorat pe care am terminato acum 20 de ani. De ce astzi Probabil pentru c unii sau speriat de discuiile din spaiul public despre o posibil candidatur a mea. Specialiti în domeniu sa...

- Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, a transmis, luni, pe Facebook, un mesaj dupa ce a fost acuzat ca a plagiat teza sa de doctorat, susținuta in urma cu aproape 20 de ani. Acesta neaga acuzațiile publicate și le leaga de presupusa candidatura a sa la alegerile prezidențiale. ’’Din seria…

- Secretarul general adjunct al NATO Mircea Geoana este acuzat ca a plagiat in lucrarea de doctorat, prin traducere, fara vreun fel de atribuire si fara ghilimele, zeci de pagini din rapoartele anuale prezentate Congresului SUA de presedintii americani Bill Clinton si George W. Bush, conform unui articol…

- Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, a transmis, luni, pe Facebook, un mesaj dupa ce a fost acuzat ca a plagiat teza sa de doctorat, susținuta in urma cu aproape 20 de ani. El leaga acuzațiile publicate de Press One de discuțiile din spațiul public despre o posibila candidatura a sa la…

- Mircea Geoana a respins acuzațiile de plagiat, pe care le-a numit "atacuri murdare". Secretarul general adjunct al NATO susține ca este vorba de o campanie de fake news și denigrare la adresa lui.