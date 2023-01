Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a denuntat luni, intr-o discutie la telefon cu omologul sau turc Recep Tayyip Erdogan, livrarile in crestere de arme occidentale catre Ucraina, intr-un context in care Marea Britanie se pregateste sa livreze tancuri Kievului, relateaza EFE si AFP. In cursul acestei…

- Rusia se pregatește de un razboi de uzura pe termen lung dupa ce a eșuat in cucerirea rapida a Ucrainei, afirma un purtator de cuvant al Direcției Principale de Informații (GUR) din cadrul Ministerului Apararii de la Kiev.

- Vikor Orban șocheaza Occidentul cu un nou discurs pro-Putin. Premierul maghiar considera ca toate țarile care au acordat ajutor uneia dintre parțile implicate in conflict fac parte, aproape integral, din acest razboi. Viktor Orban a menționat statele membre Uniunii Europene care au acordat sprijin financiar…

- Nou discurs halucinant al premierului ungar Viktor Orban. El spune ca statele europene sunt deja in razboi pana la brau. Si spera ca nu vor intra pana la gat! E un discurs in care ultimul aliat al lui Putin din Europa preia retorica Moscovei, fara rezerve. 0 seconds of 1 minute, 15 secondsVolume 90-…

- Eșecul lui Putin de a mobiliza industria rusa pentru a sprijini efortul de razboi al Rusiei in Ucraina poate rezulta din temerile ca alte perturbari economice ar putea produce nemulțumiri interne suplimentare in Rusia.

- Vineri, cancelarul Olaf Scholz a declarat ca prioritatea Germaniei in ajutorul pe care il acorda Ucrainei ar trebui sa vizeze sprijinirea apararii de raidurile aeriene rusesti asupra oraselor sale si reconstructia infrastructurii, informeaza Reuters . Intr-un interviu acordat retelei editoriale RND,…

- Seful paramilitare ruse Wagner, Evgheni Prigojin, a anunțat vineri, 11 noiembrie, ca organizatia va forma miliții și va construi fortificatii in doua regiuni din Rusia de la frontiera cu Ucraina, relateaza AFP. O fortificație de aproape doi kilometri a fost construita in afara orașului Hirske, ocupat…

- Principala condiție pentru o eventuala reluare a negocierilor cu Rusia ar fi restabilirea integritații teritoriale a Ucrainei, a declarat marți secretarul Consiliului ucrainean pentru aparare și securitate naționala, Oleksi Danilov. Oleksi Danilov a subliniat, de asemenea, ca Ucraina trebuie sa primeasca…