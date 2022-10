Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general adjunct al Aliantei Nord-Atlantice (NATO), Mircea Geoana, sustine ca ar adopta o politica de stimulare fiscala, de investitii publice directionate si ''vanarea'' de investitii straine in zonele de cercetare - dezvoltare si inovare. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Mii de oameni au protestat din nou luni in mai multe landuri din estul Germaniei impotriva politicii energetice a guvernului, a inflatiei si a consecintelor razboiului din Ucraina, relateaza marti dpa, conform AGERPRES. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Secretarul american al Trezoreriei, Janet Yellen, anunta o unda de soc in intreaga lume: reducerea productiei de petrol decisa de OPEC va afecta intreaga economie globala. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, scrie pe pagina sa de Facebook ca la nivelul Alianței s-a luat in calcul scenariul in care retorica Kremlinului va escalada. „Ramanem calmi și continuam sa oferim sprijin Ucrainei”, a spus Geoana. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Influentul senator republican Lindsey Graham a prezentat marti un proiect de lege care ar interzice avortul pe intreg teritoriul Statelor Unite dupa 15 saptamani de sarcina, care a starnit proteste imediate din partea taberei presedintelui Joe Biden, noteaza AFP preluat de agerpres. Fii la curent…

- Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, spune ca lumea va fi mai saraca fara Majestatea Sa Regina Elisabeta a II-a, care lasa o moștenire fara pereche și va ramane un model greu de egalat. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, a spus, joi, intr-un interviu la Digi24.ro, ca in 2009 „noi am caștigat alegerile prezidențiale care au fost denaturate dintr-un pact cu diavolul” și ca acum nu este in competiție „cu nimeni”. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, a transmis. miercuri, ca inspectia AEIA la centrala nucleara din Zaporojie reprezinta o obligatie internationala, la care Federatia Rusa este parte si pe care este obligata sa o onoreze Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…