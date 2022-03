Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana a declarat, vineri, despre grupul de lupta al NATO care urmeaza sa desfasoare pe teritoriul Romaniei, in contextul agresiunii Federatiei Ruse la adresa Ucrainei, ca Romania este deja in faza initiala de operationalizare de capabilitati si ca decizia…

- O subunitate de militari polonezi va veni in Romania, urmand sa faca sa faca parte din grupul de lupta al NATO condus de Franța, a anunțat, joi, la Varșovia, premierul Nicolae Ciuca. „Am obținut acordul premierului polonez ca o subunitate sa faca parte din grupul de lupta al NATO din Romania condus…

- Președintele Romaniei a cerut, in cadrul reuniunii de urgența a șefilor de stat și de guvern din țarile membre NATO, accelerarea procesului de creare a Grupului de Lupta al NATO in Romania, ca masura de a consolida suplimentar postura de descurajare și aparare a NATO in regiune. Conform unui comunicat…

- NATO vrea sa-și consolideze prezența militara in in centrul si sud-estul Europei, inclusiv prin pozitionarea unui grup de lupta in Romania, a declarat, miercuri, secretarul general NATO, Jens Stoltenberg. Oficialul Alianței acuza ca Europa se confrunta cu „cea mai grava criza de securitate din ultimele…

- Conducerea NATO va fi, vineri, in Romania. Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, secretarul adjunct al NATO, Mircea Geoana, și președintele Romaniei Klaus Iohannis vor vizita baza militara de la Mihail Kogalniceanu, unde ajung militarii americani, dislocați in Romania. Guvernul SUA a decis…

- Secretarul de stat in Ministerul Sanatatii Adriana Pistol a declarat ca autoritatile nu vor putea anula amenzile pentru necompletarea formularului digital de intrare in Romania (PLF) doar pentru anumite categorii si ca amnistia ar trebui sa se aplice tuturor. Chiar daca prin noua ordonanța a Guvernului…

- Romania va trebui sa se alinieze in curand regulii europene conform careia certificatul de vaccinare COVID isi pierde valabilitatea la 9 luni de la schema completa, in absenta dozei booster. Secretarul de stat din Ministerul Afacerilor Interne, Raed Arafat, anunta ca Romania se va alinia „curand” regulii…

- Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, a explicat, vineri seara, ce urmeaza sa se intample dupa ultima runda de eforturi diplomatice menite sa detensioneze criza dintre Rusia și Occident, la Antena 3. “Romanii se pot baza pe NATO. Suntem aici pentru a descuraja orice amenințare”, a declarat…