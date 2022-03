Stiri pe aceeasi tema

- Razboiul purtat de Rusia in Ucraina a intrat joi in cea de-a treia saptamana. Mii de oameni au fost uciși, in timp ce peste doua milioane de ucraineni au statut de refugiat și alte cateva mii sunt ascunși in orașe asediate, supuse unor bombardamente necruțatoare, transmite Reuters. In acest context,…

- Discuțiile ruso-ucrainene sunt așteptate sa inceapa la ora 12.00, a declarat consilierul prezidențial rus Vladimir Medinsky. Ministerul de Externe din Belarus a publicat o fotografie a mesei de negocieri, completata cu steaguri rusești și ucrainene. „Locul discuțiilor dintre Rusia și Ucraina in Belarus…

- Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat duminica seara ca, pentru prima data in istoria sa, Uniunea Europeana va livra arme catre Ucraina, iar spațiul aerian al tuturor țarilor UE va fi inchis pentru companiile rusești. „In primul rand, inchidem spațiul aerian al UE pentru aeronavele…

- Cel putin 40 de militari si aproximativ zece civili au fost ucisi, joi, in invazia ruse a Ucrainei, declara presei Oleksii Arestovici, un consilier al presedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, relateaza AFP. ”Stiu ca peste 40 de militari ucraineni au fost ucisi, iar alte cateva zeci au fost raniti…

- Klaus Iohannis a condamnat „in numele Romaniei” atacul armat declanșat de Rusia impotriva Ucrainei și anunța o reacție puternica a comunitații internaționale, cu costuri mari pentru Moscova. Presedintele solicita oprirea imediata, integrala si neconditionata a agresiunii militare ruse, anunta asistenta…

- Președintele Vladimir Putin a anunțat, joi dimineața, o operațiune militara speciala in Donabs. Imediat dupa anunțul sau, mai multe explozii au inceput sa se auda in orașele ucrainene Kiev, Harkov sau Odesa, precum și in estul țarii. Operațiunea militara a Rusiei este una complexa, cu atacuri de artilerie,…

- Secretarul general NATO, Jens Stoltenberg, a declarat, marți seara, ca este „cel mai periculos moment pentru securitatea Europeana”. „Fiecare indiciu ne arata ca Rusia planifica o invazie la scara larga in Ucraina”, a spus Stoltenberg. Jens Stoltenberg a aratat ca Rusia a continuat consolidarea militara…

- Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, a explicat, vineri seara, ce urmeaza sa se intample dupa ultima runda de eforturi diplomatice menite sa detensioneze criza dintre Rusia și Occident, la Antena 3. “Romanii se pot baza pe NATO. Suntem aici pentru a descuraja orice amenințare”, a declarat…