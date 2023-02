Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul roman al Afacerilor Externe a reacționat vineri seara la mesajul transmis de MAE rus, conform caruia, un atac asupra regiunii separatiste Transnistria „este un atac asupra Rusiei”. Este vorba despre o „incercare de creare artificiala de tensiuni”, transmite MAE roman, printr-un comunicat.„Ministerul…

- Putin a anulat un decret din 2012 in care era prevazuta inclusiv reglementarea conflictului transnistrean „pe baza respectarii suveranitatii si integritatii teritoriale a Republicii Moldova”. Vladimir Putin a anulat marti un decret care data din 2012 si care stabilea, de fapt, principiile directoare…

- ”Razboiul din Ucraina ne determina sa reconfiguram harta rutelor de transport de marfuri dinspre Moldova spre Romania. I-am spus, astazi, ministrul Economiei din Republica Moldova, Dumitru Alaiba, ca solutia pentru o colaborare comerciala mult mai eficienta este platforma multimodala de la Dunare, foarte…

- Ezitarile și gafele generale ale guvernarii in ale gospodariei statului și stangaciile filozofico-procedurale ale justiției de la Chișinau (a se citi guvernarea de la Chișinau) in raport cu Igor Dodon, sluga preaplecata a Moscovei, lasa loc ca acest personaj toxic, de gutaperca, sa se reinventeze in…

- Republica Moldova se confrunta cu un pericol crescut din partea Marii Negre, a declarat președintele Parlamentului, Igor Grosu, in timpul unei vizite la București. El a precizat ca spațiul aerian al Republicii Moldova este monitorizat in comun cu specialiști din Romania și Ucraina, in contextul razboiului…

- Autoritațile moldovene analizeaza mai multe scenarii, inclusiv cel in care Moscova ar incerca o invazie terestra prin nordul Ucrainei, catre Republica Moldova, in 2023, a declarat Alexandru Musteata, director al Serviciului de Informatii si Securitate (S.I.S.), intr-un interviu pentru TVR Moldova ,…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat joi, la RTV, ca destinul Republicii Moldova trebuie sa fie același cu cel al Romaniei, informeaza News.ro . „Eu mi-as dori varianta mai scurta ca Romania sa se uneasca cu Republica Moldova. Nu poti sa lasi o tara prada din nou Rusiei. Destinul romanilor din…

- Ambasadorul Ucrainei in Republica Moldova, Marko Șevcenko, considera ca victoria Ucrainei in razboiul cu Rusia poate crea condiții pentru soluționarea conflictului transnistrean. El a anunțat acest lucru luni seara, 28 noiembrie, intr-o emisiune de la TV8, transmite Radiochisinau . ”Sunt absolut sigur…