- Occidentul si Rusia sunt in impas dupa discutii de aproape patru ore purtate miercuri, la Bruxelles si inaintea celor de astazi, si ultimele, de la Viena. In timp Moscova refuza sa-si retraga trupele de la granita cu Ucraina, Occidentul respinge categoric cererile Moscovei de incetare a extinderii Aliantei…

- „Aliatii si-au exprimat in mod extrem de clar si de neechivoc serioasa ingrijorare cu privire la consolidarea prezentei de trupe rusesti in si in jurul Ucrainei. Am cerut Rusiei sa detensioneze imediat aceasta situatie, sa respecte suveranitatea si integritatea teritoriala a vecinilor sai, atat a Ucrainei,…

- NATO a cerut Rusiei "sa detensioneze imediat" situatia din jurul Ucrainei si sa respecte suveranitatea si integritatea teritoriala a vecinilor sai, sustine secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana. "Aliatii si-au exprimat in mod extrem de clar si de neechivoc serioasa ingrijorare cu privire…

- Seful diplomatiei europene, Josep Borrell, a sosit marti in Ucraina pentru o vizita destinata sa arate sprijinul UE fata de autoritatile de la Kiev, intr-un maxim de tensiune cu Rusia vecina, transmite AFP.

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a reiterat miercuri sprijinul Aliantei Nord-Atlantice pentru suveranitatea si integritatea teritoriala ale Georgiei si a subliniat ca aceasta tara este unul dintre partenerii cei mai apropiati ai organizatiei, indica un comunicat dat publicitatii pe www.nato.int.…

- Situatia tensionata de la frontiera Ucrainei cu Rusia ii preocupa pe toti liderii din flancul estic al NATO, dar si Alianta Nord-Atlantica. Presedintele Statelor Unite, Joe Biden, a organizat consultari cu partenerii din zona si a prezentat propria evaluare a situatiei.

- Presedintele Joe Biden a comemorat miercuri marea foamete din Ucraina din anii 1930, in timpul regimului sovietic al lui Iosif Stalin, cunoscuta sub numele de Holodomor. Liderul de la Casa Alba a reafirmat cu aceasta ocazie sprijinul pentru Kiev in actuala confruntare cu Moscova.