PSD ia in calcul nominalizarea lui Mircea Geoana pentru alegerile prezidențiale din anul 2024! Și au inceput deja pregatirile... Pentru a verifica piața, Mircea Geoana a fost inclus de PSD intr-un sondaj, a declarat Sorin Grindeanu. Insa „Marcel Ciolacu pleaca cu prima șansa", transmite social-democratul.

Analistul Cozmin Gușa susține ca nominalizarea jurnalistului Ion Cristoiu drept prezidențiabil al PSD este o mișcare "strategica iscusita". Gușa arata faptul ca liderii PSD doresc sa arate ca sunt preocupați sa gaseasca un anumit tip de candidat, iar Mircea Geoana nu prea se potrivește acestui profil.

Secretarul general adjunct al NATO a vorbit deschis despre momentul 2009, cand, spune el, a caștigat alegerile prezidențiale și i s-a facut o nedreptate. Daca iși mai dorește astazi sa fie președintele Romaniei, a fost intrebat la Digi 24, in emisiunea "La cina".

Brazilia a anuntat in mod oficial candidatura orasului Belem, o poarta de intrare in Amazonia, la gazduirea Conferintei ONU de lupta impotriva modificarilor climatice (COP) din 2025, a anuntat presedintele brazilian Luiz Inacio Lula da Silva, relateaza AFP.

Declarațiile fiscale ale fostului președinte republican Donald Trump vor fi facute publice vineri, a declarat marți un purtator de cuvant al Comisiei Camerei Reprezentanților din SUA, anunța Rador.

Artistul Tudor Chirila spune ca toate indemnurile lansate de politicienii romani pentru boicotarea Austriei sunt de fapt perdele de fum menite sa distraga atenția de la adevarata problema, lipsa de asumare a eșecului.

Abordarea unor subiecte care ii preocupa pe romani nu are nicio legatura cu "pregatirea vreunei presupuse candidaturi", a afirmat joi, intr-un discurs sustinut la Cluj-Napoca, secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana.

Presedintele german Frank-Walter Steinmeier s-a declarat duminica in continuare in favoarea ideii unui an obligatoriu de munca in folosul comunitatii, in pofida criticilor pe care propunerea sa le-a generat, informeaza dpa, citat de Agerpres.