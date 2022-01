Stiri pe aceeasi tema

- Romania iși ofera sprijinul in contextul crizei energetice din R. Moldova Foto arhiva Premierul Nicolae Ciuca a discutat astazi cu omologul sau de la Chișinau, Natalia Gavrilița, despre posibilitatea asigurarii cantitaților necesare de pacura Republicii Moldova, urmând ca România sa primeasca…

- Marea Britanie n-a primit nicio cerere din partea Interpol in privinta cetatenilor Republicii Moldova, Veaceslav Platon si Gheorghe Cavcaliuc. O spune ambasadorul britanic la Chisinau, Steven Fisher. Potrivit diplomatului, tara sa este deschisa sa colaboreze cu Republica Moldova in privinta returnarii…

- Pe pagina delegației EU în Republica Moldova a fost facut un aunț privind extinderea echipei înalților Consilieri UE în Republica Moldova. Potrivit anunțului, un nou Înalt Consilier al UE, pe coordonare strategica și afaceri europene, s-a alaturat echipei Misiunii în…

- Maestrul Eugen Doga, cetatean de onoare al municipiului Chisinau, a venit cu laude la adresa primarului general, Ion Ceban, mentionand ca orasul are acum un aspect mult mai agreabil. Compozitorul si-a exprimat speranta ca schimbarile incepute in capitala se vor extinde pana in satele Republicii Moldova,…

- O ședința comuna a guvernelor de la Chișinau și București va avea loc la inceputul anului 2022. Deocamdata, nu a fost anunțata localitatea in care va avea loc evenimentul. Aspecte de organizare a ședinței sint discutate dintre Natalia Gavrilița, premierul Republicii Moldova și Nicolae Ciuca, prim-ministrul…

- 1 027 091 de cetațenii ai Republicii Moldova au obținut cetațenia romana in ultimii 11 ani. Datele respective aparțin Ministerului Justiției de la București și au fost facute publice de Valeriu Munteanu, fost ministru al Mediului de la Chișinau, care a precizat ca in aceste date nu sunt incluși…

- Presedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat, marti, ca tara pe care o reprezinta a simtit mereu, in 2021, “umarul Romaniei alaturi”, lucru care a ajutat-o sa treaca prin crize mai usor si sa inceapa constructia unui viitor mai bun. Seful statului moldovean a aratat ca Romania a sustinut…

- In aceste clipe are loc conferința de presa susținuta de viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe și integrarii europene al Republicii Moldova, Nicu Popescu, și ministrul afacerilor externe al Rusiei, Serghei Lavrov.