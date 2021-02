Stiri pe aceeasi tema

- NATO asteapta in perioada urmatoare finalizarea procesului de revizuire al noii administratii americane privind acordul intre SUA si talibani si ministrii vor fi convocati pentru o eventuala decizie atunci cand vor exista toate elementele necesare, a declarat vineri secretarul general adjunct al…

- Ministrii Apararii din statele membre NATO nu au luat nicio decizie privind viitorul prezentei militare in Afganistan, dar au stabilit extinderea misiunii de instruire din Irak, anunta secretarul general al Aliantei Nord-Atlantice, Jens Stoltenberg.

- ]Trupele internationale intentioneaza sa ramana in Afghanistan dincolo de luna mai, termenul prevazut in acordul Statelor Unite cu insurgentii talibani, au declarat patru oficiali ai NATO, ceea ce ar putea escalada tensiunile cu talibani care cer retragerea in totalitate, transmite Reuters.

- Un jurnalist de radio din Afganistan a fost ucis, vineri, prin impuscare, intr-o ambuscada care a avut loc in provincia Ghor, au anuntat autoritatile afgane, potrivit AFP. Este al cincilea angajat din mass-media afgana asasinat in ultimele doua luni, potrivit news.ro. Citește și: VIDEO…

- NATO va decide daca isi va va retrage trupele din Afganistan sau daca isi va continua misiunea de instruire in aceasta tara la viitoarea reuniune a ministrilor apararii ai Aliantei, care va avea loc in februarie 2021, informeaza Agerpres.

- Decizia președintelui Donald Trump a produs nemulțumirea aliaților de peste Atlantic, in special a Germaniei. Ministerul german al Apararii avertizeaza ca diminuarea efectivelor militare americane ii pune in pericol pe cei peste o mie de militari ai sai aflați in Afganistan.