- Vizita prim ministrului Romaniei, Florin Citu, in Ucraina, la Kiev, pentru participarea la Summitul Platformei Internationale Crimeea. Prim ministrul Florin Citu a efectuat astazi, 23 august 2021, o vizita in Ucraina, la Kiev, pentru a participa la Summitul de lansare a Platformei Internationale Crimeea,…

- Președinta, Maia Sandu, a ținut un discurs la evenimentul de inaugurare a Platformei Crimeea, care se desfașoara astazi la Kiev. Aceasta a declarat ca „se afla in Ucraina pentru a reafirma sprijinul RM pentru suveranitatea și integritatea teritoriala a Ucrainei in cadrul frontierelor sale internațional…

- Uniunea Europeana a prelungit cu inca sase luni, pana la 31 ianuarie 2022, sanctiunile impuse Rusiei pentru rolul acesteia in conflictul din estul Ucrainei, transmite dpa. Sanctiunile au fost adoptate in iulie 2014 ca reactie la anexarea de catre Rusia a peninsulei Crimeea si la sprijinul…

- Ucraina si SUA incep luni un exercitiu implicand 30 de tari in Marea Neagra si in sudul Ucrainei, in pofida apelurilor Rusiei de a anula aceste manevre, relateaza Reuters. Exercitiul Sea Breeze 2021 intervine dupa o crestere a tensiunilor intre NATO si Moscova, care a declarat saptamana trecuta…

- Ministrul de externe ucrainean Dmitro Kuleba a declarat joi ca saluta mesajul ferm al presedintelui american Joe Biden la summitul de miercuri cu presedintele rus Vladimir Putin si, prin urmare, considera ca a sosit momentul ca Rusia sa se retraga din Ucraina, relateaza agentia Reuters.

- Principalul obiectiv al reuniunii a fost pregatirea Summitului NATO din 14 iunie, miniștrii aliați abordand pe larg deciziile pachetului NATO 2030, ce urmeaza a fi adoptate cu acel prilej. De asemenea, au fost discutate evoluțiile mediului regional de securitate, amenințarile generate de Rusia, precum…