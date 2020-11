Stiri pe aceeasi tema

- Municipiul reședința de județ, Constanța, va intra in carantina. Decizia va fi luata joi in ședința CJSU. Miercuri, rata de infectare din municipiul Constanța a ajuns la 8,78 la mie. Noile restricții ar urma sa intre in vigoare incepand din acest weekend. „In momentul de fața se elaboreaza hotararea…

- Parlamentul European si Consiliul Uniunii Europene au ajuns luni la un acord pentru consolidarea controlului asupra exporturilor de tehnologii susceptibile de a avea o utilizare atat civila, cat si militara, in special instrumente de supraveghere cibernetica, informeaza AFP, potrivit AGERPRES.Noile…

- Romania intra in carantina parțiala, de luni. Toate școlile din țara vor trece in sistem online, angajații - atat de la stat, cat și cei de la privat, vor lucra in regim de telemunca daca au aceasta posibilitate, iar masca de protecție va fi obligatorie in toata țara. Masurile au fost anunțate la capatul…

- Odata cu venirea sezonului rece, sunt raportate tot mai multe incedii de imobile și acoperișuri, din cauza necurațarii hornurilor. Deseori, acestea sunt blocate de crengi, depuneri, animale sau pasari, insa coșurile pot fi infundate și cu obiectele casnice pe care oamenii le arunca, din nepasare sau…

- Sarcina principala a NATO in timpul pandemiei este sa se asigure ca actuala criza sanitara provocata de pandemia de COVID-19 nu se va transforma intr-o criza de securitate, a declarat marti secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, intr-o interventie la conferinta ''Pregatirea NATO si a…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența anunța ca alte cinci localitați din jidețul Cluj au intrat in scenariul roșu, trecand pragul de 3 cazuri de coronavirus la 1.000 de locuitori.Astfel, avand in vedere ca rata de incidența cumulata a cazurilor Covid- 19 in ultimele 14 zile a depașit pragul…

- Marea Britanie a ridicat luni, 21 septembrie, nivelul de alerta ce masoara evolutia epidemiei noului coronavirus si a decis sa impuna masuri noi de restricție. Astfel, in fata amenintarii unui al doilea val ce s-ar putea solda cu 200 de decese pe zi, autoritațile sanitare au decis sa inchida mai devreme…