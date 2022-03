Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, spune ca nu se anticipeaza riscuri la adresa securitații țarilor din Alianța Nord-Atlantica in contextul razboiului din Ucraina. Geoana a mai precizat și ca Rusia a adus in Ucraina 75% din totalul forțelor sale militare, dar și ca, cel mai probabil,…

- Secretarul adjunct al NATO, Mircea Geoana, a declarat vineri pentru B1 TV, in emisiunea Buna, Romania, ca nu exista un pericol dupa ce armata rusa au bombardat in Ucraina cea mai mare centrala nucleara din Europa, la Zaporojie. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Secretarul de Stat american Antony Blinken transmite, intr-un mesaj - in rusa - postat pe Twitter, poporului rus, ca "nu merita" un razboi impotriva "vecinilor" sai ucraineni si-l asigura ca nimeni nu incearca sa-i puna in pericol securitatea, relateaza AFP. Blinken publica acest mesaj atat in rusa,…

- Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, a anunțat, pe pagina sa de Facebook, inceputul discuțiilor din cadrul NATO pe tema Ucraina - Rusia. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, considera ca o invazie a rușilor in Ucraina poate avea loc oricand iar riscul unui nou razboi in Europa „nu poate fi exclus”. „In clipa de fata, mobilizarea, organizarea, logistica si sustinerea fortelor rusesti, in Ucraina, pe trei laturi ale Ucrainei,…

- NATO nu va interveni militar in Ucraina, daca aceasta țara va fi atacata de Rusia, a declarat la RFI secretarul general adjunct al alianței, Mircea Geoana, care spune ca atitudinea Moscovei este inacceptabila pentru secolul 21. El afirma ca Rusia va plati un preț foarte sever, daca ataca Ucraina.…

- Situatia din estul Ucrainei este extrem de tensionata, iar la toate nivelurile se fac eforturi diplomatice intense pentru evitarea declanșarii unui conflict militar intre Rusia si Ucraina. Subiectul va fi discutat vineri, la emisiunea Newsweek de la Publika TV.

- Secretarul adjunct al NATO, Mircea Geoana, a explicat vineri, la Antena 3, ca mobilizarea masiva de trupe ruse langa granița Ucrainei și riscul invaziei teritoriului ucrainean reprezinta cele mai grave evenimente din ultimii 30 de ani. „Bine ca am intrat in NATO!”, a afirmat acesta, despre Romania.…