- NATO anticipeaza acțiuni de provocare, acțiuni sub drapel fals in Republica Moldova, unde sunt deja in curs de derulare incercari de destabilizare, insa nu vede riscuri militare iminente pentru aceasta țara. Este vorba mai degraba de a crea dificultați forțelor ucrainene din vestul Ucrainei, din zona…

- Regiunea separatista pro-rusa Transnistria din Republica Moldova a fost zguduita saptamana aceasta de o serie de explozii, incidente care au starnit temeri cu privire la riscul extinderii conflictului care devasteaza Ucraina. Este vorba mai degraba de a crea dificultați forțelor ucrainene din vestul…

- In urma unui atac cu rachete rusești asupra regiunii Odesa un pod peste Nistru a fost puternic avariat, dupa cum a anunțat Anton Gerașcenko, consilier in cadrul ministerului ucrainean de Externe. Accesul la o parte din regiunea Odesa se va putea face doar de-a lungul graniței cu Republica Moldova daca…

- Forțele rusești ar putea organiza "acțiuni provocatoare" in regiunea Transnistria din statul separatist al Republicii Moldova, pentru a acuza Ucraina de agresiune impotriva unui stat vecin, scrie BBC.

- Odata cu invazia Ucrainei de catre Rusia, Republica Moldova s-a simțit una dintre țintele directe ale Vladimir Putin. Astfel, odata ajunși in Odesa, Republica Moldova ar fi putut ajunge ușor in mainile rușilor, razboiul putand escalada imediat catre Republica Moldova și Romania. In urma cu puțin timp,…

- El si-a exprimat temerea, sambata, ca presedintele Vladimir Putin "va persevera in greseala", iar conflictul din Ucraina va mai dura, probabil, cateva saptamani."Conflictul va mai dura. Adica avem informatii, evaluam si noi, anticipam lucrurile si avem..., ati observat cat de mare este precizia cu care…

- Bombardamente de mai mica amploare la Ismail, Ucraina Foto arhiva Bombardamente de mai mica amploare au avut astazi si la Ismail, o localitate situata în sudul Ucrainei, la câtiva kilometri de granita cu România. Trimisul Radio România Actualitati, Mario Balint, a ajuns…