Mircea Geoană, la televiziunea franceză TF1: Ucraina este un partener NATO Numarul doi din NATO, Mircea Geoana, a fost invitat vineri seara la televiziunea franceza TF1 . Acesta a vorbit despre razboiul din Ucraina și despre strategia membrilor Alianței Atlanticului de Nord (NATO) in acest conflict. Intrebare: Evoluția lucrurilor este spectaculoasa – tancuri Leopard, rachete Patriot sau siteme ghidate de la distanța. S-a schimbat epoca in cateva zile? Mircea Geoana: Nu. Exista o evoluție graduala care reflecta realitațile razboiului pe care Rusia l-a inceput contra Ucrainei. Saptamana viitoare, vom avea aici, la noi, la sediul NATO, reuniunea miniștrilor Apararii al… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

