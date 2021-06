Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis il primeste, luni, la Palatul Cotroceni, la ora 18,00, pe secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana (oportunitati de imagine pentru fotograful oficial), informeaza Administratia Prezidentiala. AGERPRES

- Umbrit partial de criza epidemiei de Covid-19 din India, summitul i-a reunit pentru prima oara pe premierul indian Narendra Modi si pe toti liderii celor 27 de state membre ale UE, semn al interesului reinnoit al UE fata de regiunea Indo-Pacificului. Summit-urile anterioare ale UE si Indiei i-au implicat…

- Secretarul general al PSD, Paul Stanescu, ii critica pe liderii USR PLUS pentru criza politica generata prin revocarea lui Vlad Voiculescu din funcția de ministru al Sanatații: „In loc sa ofere soluții clare și concrete pentru gestionarea pandemiei, Coaliția Haosului ne arunca din lac in puț”. „Țara…

- Mulți ar putea crede ca anii 2020 sau 2021 s-ar putea numi ”cei mai proști din istoria omenirii”. Deși cu schimbari dramatice, incalzire globala, explozii, accidente nefaste, conflicte, economie la pamant și morți fara numar, anul 536 a fost cu adevarat dezastruos. Istoricii au stabilit cel mai prost…

- NATO nu vede China ca pe un adversar si nu are niciun fel de logica de razboi rece, dar ascensiunea Chinei trebuie sa fie privita inclusiv dintr-un unghi securitar, fie ca este vorba de NATO sau de Uniunea Europeana, a declarat secretarul general adjunct al Aliantei Nord-Atlantice, Mircea Geoana, potrivit…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, spune ca Rusia iși suplimenteaza capacitatile militare in Europa de Est si incearca sa destabilizeze tari vecine, inclusiv Republica Moldova. Germania pledeaza pentru dialog, iar SUA asteapta predictibilitate in relatia cu Administratia de la Moscova,…