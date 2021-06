Mircea Geoana, secretar general adjunct al alianței Nord-Atlantice, a intervenit in direct la Antena 3, la News Hour with CNN, unde a tras cateva concluzii in urma discuțiilor la nivel inalt. “In esența, a fost mai mult decat un element de natura personala. Este clar ca, in acest moment asistam la vremuri foarte complicate, asistam […] The post Mircea Geoana, la Antena 3, dupa Summitul NATO: “Traim vremuri foarte complicate” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .