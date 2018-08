Fostul ministru al afacerilor externe Mircea Geoana afirma ca moartea senatorului american John McCain, "un titan al politicii americane", reprezinta o pierdere uriasa pentru lumea democratica.



"Un titan al politicii americane, un erou, o voce neobosita in favoarea aliantelor bazate pe valori si un prieten loial al Romaniei s-a stins dupa o boala agresiva si necrutatoare. John McCain lasa un gol imens in Senatul american si in comunitatea internationala. Am avut privilegiul sa-l cunosc, sa-l admir si sa-i fiu gazda in Romania. E o zi trista pentru noi toti", a scris Mircea Geoana…