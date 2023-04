Stiri pe aceeasi tema

- Inca din 24 februarie 2022, NATO condamna in termenii cei mai fermi razboiul brutal și neprovocat de agresiune al Rusiei impotriva Ucrainei, care „submineaza grav securitatea și stabilitatea internaționala și reprezinta o incalcare flagranta a dreptului internațional”. Dar, cu toate astea, se pune o…

- Secretarul general al NATO susține ca NATO va sta alaturi de Ucraina „atat cat este nevoie” și o va susține „pe lungul drum al integrarii euroatlantice”. Mircea Geoana a afirmat ca poporul ucrainean aparține familiei euroatlantice.

- Secretarul general adjunct al NATO considera ca razboiul impotriva Ucrainei reprezinta un atac asupra ordinii internationale, precizand ca daca presedintele Federatiei Ruse, Vladimir Putin, va castiga, atunci va trimite un mesaj periculos catre liderii autoritari din intreaga lume, acela ca isi pot…

- Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, sustine ca nu sunt vazute conditii politice pentru a se ajunge la masa negocierilor in razboiul din Ucraina. El a precizat ca trebuie sa fim pregatiti pentru un razboi care va continua, care va creste in intensitate in urmatoarele luni. Mircea Geoana…

- Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, a declarat ca in prezent nu sunt conditii politice pentru ca razboiul din Ucraina sa fie incheiat la masa negocierilor, motiv pentru care conflictul din tara vecina ar putea fi unul de lunga durata, dat fiind ca nici Rusia, nici Ucraina nu au capacitatea…

- Intr-un discurs ținut vineri, 24 februarie, la sediul NATO, secretarul general adjunct al organizației nord-atlantice, Mircea Geoana, a spus ca NATO a fost partenerul Ucrainei de cand și-a caștigat independența in urma cu peste treizeci de ani și ca NATO va fi alaturi de Ucraina atat timp cat va fi…

- Mircea Geoana a vorbit și despre presiunea crescuta asupra Republicii Moldova, atacurile cu rachete rusești asupra Ucrainei reprezentand o amenințare directa la adresa securitații acestei țari.

- Secretarul adjunct al NATO a afirmat, intr-un interviu pentru Agerpres, ca „cea mai scurta cale catre pace este o izbanda rapida a Ucrainei” și a precizat ca razboiul ca „este așteptat sa se amplifice” in urmatoarea perioada.