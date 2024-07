Mircea Geoană înregistrează la OSIM marca „Mircea Geoană 2024 Președinte”. Vrea șepci și tricouri ”originale” Mircea Geoana, secretarul general adjunct al NATO, a inregistrat recent marca „Mircea Geoana 2024 Președinte”. A fost la OSIM inainte sa-și anunțe oficial candidatura la președinția Romaniei. O mișcare strategica Deși Geoana nu și-a declarat inca intențiile politice, aceasta mișcare sugereaza ca ar putea candida independent la alegerile prezidențiale din 2024. Cererea pentru inregistrarea marcii a fost depusa la Oficiul de Stat pentru Invenții și Marci (OSIM) pe 28 iunie. S-au prezentat doua versiuni ale siglei grafice. Potrivit declarațiilor lui Geoana, scopul inregistrarii este de a folosi… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, a depus cerere la Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci (OSIM) pentru inregistrarea marcii ”MIRCEA GEOANA 2024 PRESEDINTE”. Deși nu și-a anunțat oficial intrarea in cursa pentru Cotroceni, Mircea Geoana a solicitat inca de la sfarșitul lunii iunie…

- Secretarul general adjunct al NATO Mircea Geoana a depus cerere la Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci (OSIM) pentru inregistrarea marcii „Mircea Geoana 2024 președinte”, transmite News.ro.

- Secretarul general adjunct al NATO Mircea Geoana a depus cerere la Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci (OSIM) pentru inregistrarea marcii ”MIRCEA GEOANA 2024 PRESEDINTE”, conform News.ro.

- Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, a cerut la Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci (OSIM) inregistrarea marcii „MIRCEA GEOANA 2024 PRESEDINTE”, a relatat vineri, 5 iulie, news.ro.Potrivit site-ului OSIM, Mircea Geoana a depus pe 28 iunie doua solicitari de inregistrare a marcii „MIRCEA…

- Cresterea economica a Romaniei va scadea anul viitor. Euro va sari de 5 lei, se arata in analiza bancii UniCredit realizata pentru opt state UE, noteaza newsweek.ro . „Ne așteptam ca economia sa creasca cu 2,4% in 2024 și cu 1,3% in 2025, guvernul urmand sa inaspreasca politica fiscala doar dupa alegerile…

- ”La data de 24 mai a.c., politisti Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economico – Financiare, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Constanta, au efectuat trei perchezitii domiciliare, la locuintele unei persoane fizice si sediul sucursalei unei…

- Mircea Geoana a vorbit, in cadrul unui interviu la Antena 3 CNN, despre o eventuala candidatura la alegerile prezidențiale de anul acesta. Actualul secretar-adjunct al NATO a spus ca Romania are nevoie de o noua paradigma de a funcționa la nivel administrativ, politic și tehnologic, in conformitate…

- Cererea de energie electrica a crescut in Grecia cu 1,5% in ultimul trimestru al anului, iar in Romania a scazut cu 5% in intregul an 2023. The post RELUAND DISTRIBUȚIA DE DIVIDENDE DUPA 10 ANI PPC inregistreaza un profit net de 485 de milioane de euro in 2023 first appeared on Informatia Zilei .