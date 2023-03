Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, a transmis, vineri, dupa anuntul privind prelungirea cu un an a mandatului, ca va continua sa faca echipa cu Jens Stoltenberg, lucru care il onoreaza. "Intr-un moment de mare complexitate vom continua, oricand si impreuna, sa aparam cei peste 1 miliard…

- Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, a afirmat, fiind intrebat daca presedintele Klaus Iohannis ar putea fi viitorul secretar general al NATO, ca aliatii vor decide cand si pe cine vor alege. El a mentionat ca nu stie daca va termina in toamna mandatul de secretar general adjunct si ca…

- Prezenta militara a fortelor NATO in Polonia, in Romania, in Slovacia si in alte state din partea estica a Aliantei protejeaza spatiul folosit de aliati pentru a sustine Ucraina, a declarat luni secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, in cadrul unei conferinte de presa de la Bruxelles, informeaza…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, se așteapta ca statele membre ale alianței sa ridice ținta de cheltuieli de doua procente. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și…

- Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, a scris, vineri, pe Facebook, ca Alianta va trimite, saptamana viitoare, o capabilitate strategica in Romania - o aeronava din flota Airborne Warning and Control System (AWACS), un ”ochi atotvazator din cer care va furniza Romaniei, prin NATO, informatii…

