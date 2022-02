Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, a declarat ca Federatia Rusa va suferi sanctiuni financiare mult mai severe decat cele din 2014, aplicate dupa anexarea Crimeei, daca va invada Ucraina, potrivit news.ro . „Speram ca intr-o analiza cost-beneficiu, intr-o evaluare a avantajelor versus…

- Secretarul de stat al SUA Antony Blinken a anuntat ca va discuta, sambata, cu omologul sau rus, Serghei Lavrov, intr-o noua incercare de a preveni o posibila invazie rusa a Ucrainei, anunța news.ro. "Continuam sa vedem semne foarte ingrijoratoare ale escaladarii Rusiei, inclusiv sosirea de…

- Secretarul de stat al SUA Antony Blinken i-a spus marți, într-un apel telefonic, omologului sau rus, Serghei Lavrov, ca acesta ar fi momentul sa retraga trupele ruse de la granița cu Ucraina daca Moscova nu intenționeaza sa invadeze, a declarat reporterilor un înalt oficial al Departamentului…

- Kremlinul a transmis joi ca Washingtonul nu a luat in considerare cerintele sale de securitate, la o zi dupa raspunsul SUA la solicitarile Rusiei, aflate in centrul crizei dintre Moscova si Occident in legatura cu Ucraina si cu NATO, informeaza AFP. „Nu putem spune ca punctele noastre de vedere au fost…

- SUA au dat miercuri raspunsuri scrise la cererile ample de securitate ale Rusiei, in speranța de a putea avea un dialog deschis. Este un pas cheie intr-un proces diplomatic fragil, in timp ce Rusia a organizat noi exerciții militare. Secretarul de stat Antony Blinken a declarat miercuri ca SUA au dat…

- Secretarul american de stat Antony Blinken și-a amplificat avertismentul împotriva unei invazii ruse a Ucrainei, spunând ca daca „o singura forța rusa suplimentara” intra în Ucraina „într-un mod agresiv”, va avea ca rezultat un raspuns puternic din partea…

- Secretarul de presa al Casei Albe, Jen Psaki, a declarat marti reporterilor ca SUA considera ca Rusia ar putea efectua un atac asupra Ucrainei „in orice moment”, subliniind caracterul imediat al amenintarii. „Parerea noastra este ca aceasta este o situatie extrem de periculoasa. Ne aflam acum intr-o…

- Ucraina a cerut, miercuri, NATO sa pregateasca sancțiuni economice pentru Rusia și sa întareasca cooperarea militara cu Kievul, în contextul în care țara a început un dialog cu alianța nord-atlantica despre modul în care poate combate un eventual nou atac al Rusiei, care…