Mircea Geoană face ce știe el cel mai bine: campanie pe spatele altora. Actuala „victimă” - naționala de fotbal a României Din dorința de a-și atrage simpatizanți pentru prezidențiale, Geoana a declarat ca, „un președinte de țara e un fel de antrenorul echipei naționale”. „Un președinte de țara e un fel de antrenorul echipei naționale. El trebuie sa lucreze cu cei mai buni oameni din țara, nu e dinamovist, stelist, rapidist sau craiovean, el e cu țara. Pana la urma ești deasupra intereselor unui singur club, reprezinți țara. Mi-a crescut inima de bucurie la ce am vazut la Romania – Belgia, la Koln. Atat de frumoși, atat de mulți și uniți au fost suporterii romani. Sunt nebun cu imaginea Romaniei, chelnerii se rugau… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

