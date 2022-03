Stiri pe aceeasi tema

- Vicepreședinta americana Kamala Harris a sosit vineri la București, in prima sa vizita oficiala in Romania, in contextul escaladarii conflictului din Ucraina. Vizita sa face parte dintr-un scurt turneu in țarile din flancul estic al NATO, care a inceput joi, in Polonia. Statele Unite vor sa transmita…

- Secretarul adjunct al NATO, Mircea Geoana, susține ca suplimentarea trupelor in Romania și alte țari din Eurppa reprezinta un semnal de incredere și reasigurare din partea SUA. „Aceasta decizie este binevenita, ea reprezinta un semnal de solidaritate intre aliați. Este o veste pe care evident…