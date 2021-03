Stiri pe aceeasi tema

- Dezvoltarea cooperarii regionale in sprijinul posturii si securitatii aliate la Marea Neagra.Secretarul de stat pentru politica de aparare, planificare si relatii internationale, Simona Cojocaru a avut o intrevedere, joi, 18 martie, la Ruse, cu ministrul adjunct al apararii din Republica Bulgaria, Atanas…

- Secretarul general adjunct al NATO Mircea Geoana a subliniat importanta relatiei transatlantice, in remarci adresate Conferintei de Securitate si Aparare de la Ottawa organizate vineri online de Institutul CAD al Conferintei asociatiilor de aparare, a anuntat intr-un comunicat Alianta nord-atlantica.…

- Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, a vorbit joi despre dimensiunea politicii externe a inteligentei artificiale intr-o audiere in cadrul Parlamentului European, conform comunicatului dat publicitatii pe site-ul Aliantei Nord-Atlantice. Intr-o discutie animata cu membrii Parlamentului…

- Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, a declarat vineri ca nu are detalii privind modul in care Romania doreste sa contribuie la cresterea prezentei Aliantei in Irak, aprobata joi intr-o ministeriala a ministrilor apararii din statele NATO, dar ca Romania va fi intrebata in mod direct despre…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, le va solicita miercuri ministrilor apararii ai tarilor membre, care se reunesc la Bruxelles, sa suplimenteze contributiile la bugetul Aliantei pentru activitatile de aparare si de descurajare comune, noteaza dpa. ''A cheltui mai mult impreuna ar…

- Secretarul general NATO, Jens Stoltenberg, propune majorari ale contributiilor bugetare, pentru intensificarea activitatilor de aparare si descurajare, inclusiv pentru sustinerea suplimentarii prezentei militare in estul Europei, in contextul provocarilor globale si actiunilor Rusiei si Chinei, potrivit…

- Romania si SUA au organizat un exercitiu naval in Marea Neagra, care a inclus exercitii de aparare antiaeriana, la care au participat fregata „Marașești", patru avioane F-16 si un elicopter Puma romanesti, alaturi de distrugatorul USS Porter și tancul petrolier USNS „Laramie" ale Marinei militare americane,…

- Autor: Sorin Rosca Stanescu Ascult uimit opiniile unor personaje care, dupa ce au avut șansa de-a face scurte vizite la Washington, au pretenția ca au și devenit mari specialiști in politica Statelor Unite. Nu ii numesc. I-ați vazut rand pe rand in aceste zile pe micile ecrane. Și ii ascult cum iși…