Stiri pe aceeasi tema

- Colegiul Farmacistilor din Romania a anunțat, marți, ca vaccinarea antigripala a inceput si in farmaciile comunitare autorizate in acest sens de catre Ministerul Sanatatii in cadrul unui program pilot. „Necesitatea implementarii acestui program pilot este justificata, in conditiile in care ratele de…

- Commissioner Johannes Hahn expects Vienna will lift its veto against Bulgaria and Romania’s Schengen accession in due time, paving the way for the country to repair its image, according to Euractiv. In December 2022, Austria, strongly focused on migration issues, blocked Bulgaria and Romania from joining…

- Doi libanezi au fost filmați de camerele cu termoviziune in timp ce incercau sa intre ilegal din Bulgaria in Romania. Cei doi au trecut fraudulos granița din Bulgaria in țara noastra și au fost descoperiți in localitatea Carvan din județul Constanța. Aceștia se deplasau pe jos cand au fost observați…

- Portuguese renewable energy provider EDP Renovaveis said on Monday it will take legal action against newly created taxes on energy in Poland and Romania, according to Reuters. Like other European Union countries, Romania and Poland have recently introduced emergency measures to claw back revenue from…

- Premierul ungar Viktor Orban va veni in Romania pe 17 decembrie, la o intalnire la care va fi prezenta și Ursula von der Leyen, transmire presa din Ungaria. Viktor Orban va semna, la Bucuresti, in data de 17 decembrie, un acord privind reteaua electrica care va transporta energie electrica din Azerbaidjan…

- Jardel, cel mai mare porc din Romania, a ajuns sa cantareasca 600 de kilograme, iar proprietarul este de acord sa il vanda, insa pentru o suma uriasa. Dan Praf, un fermier din satul Drajna de Jos, judetul Prahova, are in gospodarie cel mai mare porc din Romania, care a ajuns sa cantareasca aproximativ…

- Ministerul Apararii a publicat imagini cu un exercițiu al militarilor de la regimentele de rachete antiaeriene, desfașurat in poligonul Capu Midia, in care soldații au lansat rachete Kub impotriva „avioanelor și dronelor inamice”. Rachetele lansate sunt in dotarea Armatei Romane dinainte de Revoluție,…

- Comisia Europeana a autorizat plata primei cereri din cadrul PNRR ceea ce inseamna ca Romania va primi 2,6 miliarde de euro pentru revitalizarea economiei. Potrivit Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, Comisia Europeana a aprobat decizia privind autorizarea plații primei tranșe a sprijinului…