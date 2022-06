Mircea Geoană despre Summitul NATO de la Madrid: Va fi cu vești bune pentru România, Ucraina, relația transatlantică Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, a declarat, vineri, la Cluj, ca Summit-ul NATO de saptamana viitoare de la Madrid (28-30 iunie) va fi unul istoric, care va aduce vesti bune pentru Romania, dar si pentru Ucraina, pentru relatia transatlantica si pentru Alianta in sine. „Va fi un summit istoric si cu profunde valente transformatoare. Ne vom apleca asupra intaririi prezentei NATO pe flancul estic, liderii vor anunta si dimensiunea, si contributiile specifice pe care diversi aliati le vor aduce. Asteptam si pentru Romania vesti bune. Va fi un summit in care vom adopta conceptul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

