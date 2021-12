Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a transferat joi, 2 decembrie, Romaniei 1,8 miliarde de euro sub forma de prefinanțare, echivalentul a 13% din totalul de granturi alocate țarii noastre in cadrul Mecanismului de redresare și reziliența (MRR), fiind prima tranșa de bani prin Planul Național de Redresare și Reziliența…

- Nicușor Dan a explicat pe Facebook de a discutat cu Nicolae Ciuca la intalnirea avuta sambata:"Am avut azi prima intalnire, foarte buna, cu noul premier Nicolae Ciuca, pentru a discuta despre problemele Capitalei și modul in care Primaria Generala poate colabora cu Guvernul in interesul bucureștenilor. I-am…

- Fermierii romani se confrunta cu o criza acuta de tractoriști. Potrivit Digi 24, deși tractoarele sunt tot mai performante, tinerii nu sunt atrași de domeniu, iar cei cu vechime incep sa se retraga.Potrivit sursei citate, fermierii au solicitat liceelor din mediul rural sa inființeze secții…

- Ministrul de Finanțe, Dan Vilceanu, da asigurari ca pensiile și salariile vor fi platite chiar și in condițiile in care Guvernul demis nu poate face rectificare bugetara. Dan Vilceanu a declarat marți seara ca pensiile și salariile vor fi platite pana la sfarșitul anului, chiar și in situația in care…

- Compania Apa Brasov anunța ca ar putea creste tariful la apa potabila si canalizarea din municipiul Brasov, din cauza majorarii cheltuielilor cu 10-15%, scrie Radio Romania Brasov FM .„In contextul cresterii prețurilor la energie si gaze naturale, costul activitaților de producție, transport si distribuție…

- Brigitte și Florin Pastrama iși doresc mai multe decat orice sa devina parinți. Ei bine, cu toții știm ca nu este prima data cand cei doi fac astfel de afirmații, caci cu cațiva ani in urma vedeta a apelat chiar la fertilizarea in vitro pentru a avea un copil alaturi de barbatul cu care se vede o viața…

- Senatorul PNL de Maramureș, Cristian Niculescu Țagarlaș, a participat la Paris la o Conferința parlamentara a APCE privind diversitatea, incluziunea și combaterea discriminarii pe criterii de rasa și a intoleranței in Europa. Parlamentarul spune ca e rolul politicienilor sa gaseasca soluții pentru rezolvarea…

- Mircea Geoana a declarat ca este onorat de decizia secretarului general, Jens Stoltenberg."Nimic mai important decat sa asiguram adaptarea Alianței la un mediu de securitate profund modificat și sa continuam sa protejam in fața oricarei amenințari securitatea și prosperitatea celor 30 de națiuni aliate",…