Unda verde pentru noul proiect Astoria Residence SRL, la Constanta!

Firma este fondata in anul 2017 si are sediul social in municipiul Constanta, pe strada Duiliu Zamfirescu nr. 16A Agentia pentru Protectia Mediului Constanta anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare pentru proiectul dezvoltat de firma Astoria… [citeste mai departe]