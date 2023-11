Mircea Geoană, despre candidatura la prezidențiale: „După ce termin la NATO, mai discutăm” Mircea Geoana a declarat, vineri, ca va lua decizia daca va candida la alegerile prezidențiale din 2024 dupa ce iși termina contractul la NATO. „Eu sunt un om care deja este vaccinat cu politica romaneasca și sunt un om mult mai circumspect fața de ce inseamna politica romaneasca. Am un interes imens fața de Romania și fața de batalia pentru viitorul Romaniei in ceea ce scriu in carte este altceva. Am toata libertatea sa-mi fac datoria profesionist pana in ultima zi de mandat la NATO. Așa este corect, așa este moral, așa este profesional. Nu fac niciun fel de derogare de la aceasta regula. Dupa… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

