NATO va transmite in scris Federației Ruse, in zilele urmatoare, propunerile pe care le are pentru o rezolvare pe cale diplomatica a tensiunilor aparute in legatura cu Ucraina și va sublinia principiile asupra carora nu va fi de acord sa faca niciun compromis, a declarat joi, la Digi24, adjunctul secretarului general al NATO, Mircea Geoana.