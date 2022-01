Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a facut miercuri seara un apel pentru dezescaladarea imediata a tensiunilor de la granița Ucrainei cu Rusia. "Suntem in fața unui moment critic pentru securitatea euroatlantica", a declarat Stoltenberg.

- Ministrul Apararii Nationale, Vasile Dincu, a anuntat sambata, la Digi24, ca Romania „trebuie sa fie pregatita pentru consecintele unui posibil conflict de la granita Ucrainei”, iar autoritatile se pregatesc pentru un val de refugiati ucraineni, informeaza Agerpres . „Romania nu va intra in niciun razboi…

- Ministerul rus de Externe a anunțat vineri aceasta revendicare in ziua in care secretarul american de stat Antony Blinken se intalnește la Geneva cu omologul sau rus Serghei Lavrov pentru o noua tentativa diplomatica de detensionare a crizei de la granița Ucrainei, scrie Reuters. Garanțiile de securitate…

- Creșterea prezenței militare a SUA in Romania ramane o prioritate in baza relației dintre cele doua țari, stabilita prin acordurile la nivelul NATO. Ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, susține ca tensiunile ce implica direct Ucraina și Rusia vor accelera demersurile in plan militar. „Relația…

- Joe Biden a precizat ca “Rusia va intra in Ucraina”, dar susține ca NATO și SUA nu au nicio intenție de a raspunde pretențiilor lui Putin de a retrage din forțele de pe teritoriul fostelor țari comuniste, admise in Alianța dupa 1997. “Din contra, daca el intra in Ucraina, noi luam in calcul suplimentare…

- Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana a declarat ca Alianta respinge „categoric notiunea reaparitiei sferelor de influenta in Europa”, intr-o discutie cu jurnalisti din Romania dupa reuniunea consiliului NATO cu Rusia la Bruxelles, privind detensionarea situatiei de la granita Ucrainei.

- Dupa intalnirea ruso-americana de luni de la Geneva, o reuniune NATO-Rusia a fost inițiata miercuri, 12 ianuarie, la Bruxelles. Surse informate moscovite spun ca rușii confera o importanta speciala acestei reuniuni. Pericolul unui razboi la frontiera Ucrainei cu Rusia, pretențiile Rusiei de a i se da…

- „Exista elemente care ne fac sa credem ca este ceva serios”, a declarat duminica secretarul general adjunct al NATO Mircea Geoana, in contextul mobilizarii de forțe militare ruse la granița cu Ucraina. „Am mai avut in luna iunie, anul acesta, o mobilizare poate similara ca numar de trupe”, a spus Mircea…