- Secretarul general adjunct al NATO Mircea Geoana a depus cerere la Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci (OSIM) pentru inregistrarea marcii „Mircea Geoana 2024 președinte”, transmite News.ro.

- Jurnalista Emilia Șercan acuza intr-o investigație publicata, luni, in PressOne, ca Mircea Geoana a plagiat prin traducere, fara vreun fel de atribuire și fara ghilimele, zeci de pagini din rapoartele anuale prezentate Congresului SUA de președinții americani Bill Clinton și George W. Bush. Secretarul…

- Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, a declarat duminica, la lansarea cartii sale, ”Batalia pentru viitorul Romaniei. Gandurile unui roman la varful NATO”, la Botosani, ca este tot mai aproape de momentul in care va lua o decizie cu privire la revenirea sa eventuala in politica romaneasca.

- Sistemul de vot din Romania este cel mai primitiv din toata Europa a declarat, sambata, secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, la Congresul Studentilor din Romania, care a avut loc la Palatul Parlamentului. „Implicarea in viata cetatii, schimbarea in bine a destinului natiunii noastre nu…

- Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, a declarat joi, la Radio Europa FM, ca tarile membre ale Aliantei vor ajunge „in timp util” la un consens cu privire la succesorul lui Jens Stoltenberg inainte de summitul care va avea loc in luna iulie, la Washington. In ce privește candidatura președintelui…

- Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, care ia in calcul sa candideze din nou la alegerile prezidențiale, și-a manifestat joi regretul ca nu exista ”o discutie mai robusta” pe teme europene inaintea alegerilor din acest an, spunand ca este ”o ocazie pierduta pentru o dezbatere sanatoasa”…

- Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, a declarat vineri seara, la emisiunea LIVE cu Alexandru Rotaru și Robert Kiss, de la Digi24, ca Rusia se va amesteca in alegerile care vor avea loc in țara noastra in acest an. El a mai explicat ca Romania este o țara pivot pentru NATO și ca rușii știu…

- Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, a declarat marți seara, 23 aprilie, la Antena 3, ca nu va face un anunț privind eventualitatea candidaturii la președinție mai devreme de Summitul NATO de la Washington, care va avea loc in iulie, dar ca, „vazand ce se intampla”, este „tot mai aproape…