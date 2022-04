Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Statelor Unite, Joseph Biden, a denuntat, miercuri seara, "atrocitatile" si "crimele de razboi" comise de trupele ruse in Ucraina si a avertizat ca va intensifica presiunile asupra Administratiei presedintelui Vladimir Putin, in contextul in care Washingtonul a aplicat noi sanctiuni,…

- Alianta Nord-Atlantica va analiza, la reuniunea programata miercuri si joi, modificarea situatiei militare din Ucraina, atrocitatile comise de trupele ruse, precum si modalitatile de consolidare si repozitionare a Aliantei Nord-Atlantice, afirma secretarul de Stat american, Antony Blinken. Fii…

- Rusia ar folosi arme nucleare doar atunci cand exista o amenintare la adresa existentei tarii – si nu ca urmare a razboiului in curs din Ucraina, a declarat luni purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, pentru PBS Newshour, intr-un interviu, potrivit CNN. Fii la curent cu cele mai…

- Activista și artista Elena Osipova a participat miercuri, 2 martie, la protestele organizate in Rusia impotriva razboiului declanșat de președintele rus Vladimir Putin in Ucraina. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Forțele ruse au distrus un baraj construit in regiunea Herson din Ucraina in 2014 pentru a intrerupe apa in Crimeea, a declarat sambata agenția de presa RIA, citat de guvernatorul Crimeei anexate de Rusia, Serghei Aksyonov. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Presedintele Belarusului, Aleksandr Lukasenko, un aliat apropiat al presedintelui Vladimir Putin, se teme ca razboiul dintre Rusia si Ucraina s-ar putea extinde si cere negocieri internationale pentru evitarea unui conflict international de amploare. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Zeci de congresmeni americani, atat din Partidul Democrat, cat si din Partidul Republican, ii cer presedintelui Joseph Biden sa solicite aprobarea Congresului pentru eventualitatea in care ar fi nevoit sa trimita trupe in Ucraina si ar intra in conflict direct cu Rusia, informeaza site-ul Axios.com.…

- OFICIAL Vladimir Putin a recunoscut independența Luganskului și D0nețkului: 'Ucraina a fost creata in intregime de Rusia' Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord…