- Intrebat daca va candida la alegerile prezidențiale din Romania, Mircea Geoana a declarat, intr-un interviu acordat Antena3, ca e „tot mai convins ca acest summit nu a fost ultimul meu summit NATO. Dar nu in aceasta funcție de secretar general adjunct”. „Pot sa spun un singur lucru astazi: Sunt tot…

- Mircea Geoana, secretar general adjunct al NATO, va fi prezent la o conferința organizata la Cluj. Evenimentul, „Romania in Europa. Centru vs. Periferie” face parte din seria „Marea Dezbatere Naționala” și il are ca invitat special pe Mircea Geoana.La conferința vor vorbi și profesori de la cele mai…

- Secretarul general adjunct NATO, Mircea Geoana, este disperat sa candideze la Președinția Romaniei și, deja, a stabilit cand iși va lansa candidatura și ce formațiune politica il propune. De aproape un an de zile, secretarul general adjunct NATO, Mircea Geoana, iși promoveaza prin țara cartea „Batalia…

- Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, a carui funcția ii impune, de obicei, sa fie prezent la Bruxelles, a venit in ziua de 9 iunie 2024 sa voteze la București. Liderul adjunct al NATO s-a prezentat pentru a-și exercita dreptul de vot la o secție din incinta Liceului I.L. Caragiale, liceu…

- In urmatorii ani, Romania are șansa sa devina un hub regional de dezvoltare, a afirmat astazi, la Iași, secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana. El a participat la dezbaterea cu tema „Prioritațile Moldovei pentru realizarea saltului istoric de dezvoltare și transformarea sa intr-un hub economic…

- Mircea Geoana, secretarul general adjunct al NATO, raspunde la ironia lui Marcel Ciolacu. Premierul comentase cartea lansata de secretarul general adjunct al NATO, afirmand ca a crezut ca „domnul Geoana se ocupa cu razboaiele, nu cu lansari de carti”. Tot Ciolacu s-a declarat convins ca Geoana va candida…

- Premierul și președintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat duminica seara, 12 mai, la Antena 3, ca secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, ar trebui sa se ocupe de cele doua razboaie in desfașurare, nu sa lanseze carți.„Avem doua conflicte. Avem un razboi in Ucraina, avem un conflict in Orientul…