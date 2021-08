Stiri pe aceeasi tema

- "Cu privire la imaginile aparute in spatiul public precum si ca urmare a solicitarii dumneavoastra, facem precizarea ca Brigada Rutiera a demarat verificari pentru stabilirea situatia de fapt", a declarat Claudiu Costea, reprezentant al Politiei Rutiere a Capitalei, pentru adevarul.ro.Imaginile aparute…

- Politia Rutiera a demarat verificari dupa ce EVZ.ro a publicat imagini in care secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, este surprins la volan dupa ce ar fi consumat bauturi alcoolice.

- La data de 31 iulie 2021, in jurul orei 22.10, pe DN 7, in afara localitații Blandiana, un tanar, de 24 de ani, din Cugir, in timp ce conducea un autoturism in direcția Sebeș – Cugir, a parasit partea carosabila și s-a rasturnat.In urma accidentului rutier, conducatorul auto și o pasagera, de 26 de…

- La data de 25 iulie 2021, in jurul orei 02.30, polițiștii Sectiei 5 Politie Rurala Blaj au depistat un tanar, de 23 de ani, din comuna Sona, in timp ce conducea un autoturism, pe strada Simion Barnutiu, din comuna Bucerdea Granoasa, fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului…

- La data de 14 iunie 2021, in jurul orei 07,30, polițiștii rutieri din Alba Iulia au depistat un barbat de 66 de ani, din comuna Ighiu, județul Alba, in timp ce conducea un autoturism, pe raza localitații Șard, fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto, cu aparatul…

- 43 de permise au fost reținute in weekend de Poliția Rutiera. Motivele au fost neacordarea prioritatii de trecere pietonilor si vehiculelor, nerespectarea regulilor privind efectuarea manevrei de depasire si limitelor legale de viteza, dar și conducere sub influența bauturilor alcoolice. In perioada…

- Infractiuni la regimul rutier, constatate de politistii din judetul Constanta. In cauze, au fost intocmite dosare de cercetare penala.La data de 5 iunie a.c., in jurul orei 11.00, politisti din cadrul Biroului Rutier Mangalia au identificat un barbat, de 51 de ani, care a condus un autoturism pe strada…

- Secretarul de stat Oltean Csongor (UDMR) din Ministerul Tineretului a demisionat dupa ce a fost prins baut la volan, a anunțat liderul UDMR Kelemen Hunor. Csongor Oltean este și presedintele Conferinței Tineretului Maghiar din Romania și vicepreședinte executiv al UDMR. ”Secretarul de stat din cadrul…