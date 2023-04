Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, a declarat vineri, intr-o prelegere la Universitatea din Craiova, ca adevarata provocare pentru Romania in contextul schimbarii conturul strategic al Europei este cum sa transfere imensa relevanta strategica in dividende economice si sa faca saltul…

- Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, a declarat vineri, intr-o prelegere la Universitatea din Craiova, ca adevarata provocare pentru Romania in contextul schimbarii conturul strategic al Europei este cum sa transfere imensa relevanta strategica in dividende economice

- Secretarul -adjunct al NATO, Mircea Geoana, prezent, vineri, la Craiova, a precizat ca dupa prelegerea de la Universitatea din Craiova, pe tema „Inovație, transformare și securitate – De la economie de razboi la un nou model economic” viziteaza si comuna in care s-a nascut tatal, sau Mischii. Geoana…

- Secretarul adjunct al NATO , Mircea Geoana prezent vineri la Universitatea din Craiova, unde a vorbit pe tema „Inovație, transformare și securitate – De la economie de razboi la un nou model economic” a precizat ca aderarea Finlandei face Alianta mai puternica si ca este o schimbare strategica a Europei,…

- Presedintele Colegiului Medicilor din Romania, prof. dr. Daniel Coriu, a declarat la Craiova, unde participa la o dezbatere pe tema malpraxisului, ca medicii de la Spitalele „Sfantul Spiridon” din Iasi si Spitalul Militar Regina Maria din Brasov, cercetati pentru refolosirea dispozitivelor medicale…

- CFR Cluj a pierdut in aceasta seara la Craiova, 0-2 cu CS Universitatea, și a ajuns la 7 infrangeri in acest sezon de campionat. Dan Petrescu n-a mai pierdut atatea meciuri dintr-un sezon de campionat in Romania de 16 ani. CFR Cluj leaga rezultatele negative. Dupa 0-1 cu FCSB pe teren propriu, ardelenii…

- Bie Adam sau Tequila este unul dintre cei mai de succes creatori de conținut din Romania. Vloggerița participa la America Express – Drumul Aurului alaturi de mama sa, Mihaela. Bie Adam sau Tequila, așa cum s-a prezentat in urma cu mai mulți ani pe YouTube, este urmarita de peste un milion de persoane…