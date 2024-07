Stiri pe aceeasi tema

- Jurnalista Emilia Șercan acuza intr-o investigație publicata, luni, in PressOne, ca Mircea Geoana a plagiat prin traducere, fara vreun fel de atribuire și fara ghilimele, zeci de pagini din rapoartele anuale prezentate Congresului SUA de președinții americani Bill Clinton și George W. Bush. Secretarul…

- Mircea Geoana, actualul secretar general adjunct al NATO și posibil candidat la alegerile prezidențiale din toamna, se confrunta cu acuzații de plagiat. Jurnalista Emilia Șercan scrie pe site-ul PressOne ca Geoana a preluat in lucrarea sa de doctorat zeci de pagini din rapoartele oficiale ale președinților…

