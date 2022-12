Stiri pe aceeasi tema

- Șeful diplomației americane a ajuns in noaptea de luni spre marti la Bucuresti, pentru a participa la Reuniunea ministrilor Afacerilor Externe din statele membre NATO, organizata in perioada 29-30 noiembrie, a anunțat Ambasada SUA, citata de Agerpres.Potrivit sursei citate, in cursul diminetii, Antony…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a fost primit, luni, la Palatul Victoria de premierul Nicolae Ciuca. Seful NATO este insotit la sediul Guvernului de catre secretarul general adjunct al Aliantei, Mircea Geoana, alaturi de prim-ministrul roman aflandu-se ministrul Apararii Nationale, Angel…

- Regina Letizia a Spaniei este, fara indoiala, una dintre cele mai elegante, rafinate și frumoase prezențe din Europa, insa puțini sunt cei care știu ca monarhul ascunde o durere crunta. Iata ce spun specialiștii despre boala pe care soția Regelui Filip al Spaniei a ținut-o in secret pana acum!

- De ceva timp, actualul secretar general adjunct NATO, Mircea Geoana, apare in public cu un nou look. Realitatea acestei schimbari este cu totul alta, adica una trista: Geoana sufera de o boala incurabila, din cauza careia mor, anual, milioane de oameni, susțin apropiații sai. Cu sanatatea nu-i de glumit…

- De ceva timp, actualul secretar general adjunct NATO, Mircea Geoana, apare in public cu un nou look. Realitatea acestei schimbari este cu totul alta, adica una trista: Geoana sufera de o boala incurabila, din cauza careia mor, anual, milioane de oameni, susțin apropiații sai., potrivit jurnaliștilor…

- Mircea Geoana, politician roman și adjunct al secretarului general al NATO, a reacționat și el la discursul amenințator al lui Vladimir Putin. Amintim ca, Președintele Rusiei a anunțat ca va mobiliza 300.000 de rezervisti pentru a-si consolida trupele in Ucraina. De altfel, acesta afirma ca va folosi…

- Fostul ministru al Apararii, Mircea Dusa, a fost preluat, miercuri, de o ambulanta si transportat la spital, dupa ce i s-a facut rau in timpul unei vizite pe care o efectua, alaturi de secretarul general adjunct al Aliantei Nord Atlantice (NATO), Mircea Geoana, la sediul Batalionului 51 Operatii Speciale…

- Ministrul energiei Virgil Popescu recunoaște ca va fi o iarna complicata pentru Europa in privința alimentarii cu gaze, dar spune ca Romania nu este atat de dependenta de gazul rusesc. In plus, importurile Romaniei nu se fac prin Nord Stream și nici macar prin gazoductele din Ucraina, ci prin TurkStream,…