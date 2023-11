Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Mediului, Mircea Fechet, a anunțat ca Guvernul a aprobat, joi, completarea in totalitate a cadrului legal pentru a putea cu adevarat incepe sistemul garantie - returnare la data de 30 noiembrie.

- Ministrul Mediului, Mircea Fechet, a declarat miercuri ca in sedinta de Guvern de joi va introduce o ordonanta de urgenta care vizeaza pasunile, care erau eligibile pentru a fi impadurite si care peste noapte au pierdut aceasta calitate.Ministrul Mediului a anuntat in emisiunea Proiect de tara: Romania,…

- Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Mircea Fechet, a anunțat ca Sistemul Garantie-Returnare (SGR) din Romania va deveni operational in scurt timp. Dupa multe discuții și munca pentru implementarea lui, aceasta necesitate imperioasa pentru țara noastra devine realitate. Ce schimbari financiare vor…

- Vești bune pentru romani, cu doua luni și jumatate inainte de sosirea iernii. Ministrul Mediului, Mircea Fechet, spune ca cetațenii ar putea primi noi vouchere pentru incalzirea locuintei. Cine le va primi? Mai multe detalii, in randurile de mai jos. Romanii ar putea primi din nou vouchere pentru incalzirea…

- Ministrul mediului, Mircea Fechet, a declarat joi, despre cotele de preventie pentru ursi ca nu avem probleme doar cu ursul, avem probleme si cu lupii, si cu sacalii, si cu pagubele pe care le fac si porcii mistreti in agricultura romaneasca, potrivit news.ro.Ministrul Mediului a declarat dupa sedinta…

- Ministerul Mediului a lansat joi Programul microbuze electrice pentru transportul elevilor, bugetul alocat acestuia fiind de 300 milioane lei, a anuntat, in cadrul unei conferinte de presa, ministrul Mediului, Mircea Fechet, citat de Agerpres. “Nu vom finanta doar microbuze electrice, ci vom finanta…

- Ministrul Mediului, Mircea Fechet a anuntat pe 22 august, in cadrul unei conferințe de presa, ca in Romania procentul de colectare selectiva a deseurilor este de 12 – 14% si a precizat ca s-au investit foarte multi bani in infrastructura de sortare, iar de multe ori aceasta este nefolosita. In contextul…

- Astazi, 9 august, la Casa Timiș a avut loc o conferința regionala in cadrul campaniei naționale „Reciclam in Romania”, oferind astfel un spațiu dedicat discuțiilor și sensibilizarii pe aceasta tema. Prezent la eveniment, ministrul mediului, apelor și padurilor, Mircea Fechet, alaturi de reprezentanți…