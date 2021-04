Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 100 de angajați ai CFR, din toate ramurile feroviare, vor protesta, astazi, in fața Prefecturii Brașov. Sindicalistii din sistemul feroviar organizeaza miercuri, la Prefectura Brasov, un miting de pichetare, in intervalul orar 12.30 – 13.30. Mitingul de protest este fața de situația sistemului…

- O persoana a ramas prinsa intre fiarele incarcerate ale unui automobil, in urma unui accident rutier, produs joi, 11 februarie, in jurul orei 12.30, pe raza localitații Lunca Merilor, langa Bistra. Potrivit ISU Alba ar fi vorba despre o mașina ieșita in afara parții carosabile, o persoana posibil incarcerata.…

- Polițiștii locali din Moșnița Noua au imparțit maști in centrele comerciale din localitate, dar și in cartierul de romi din Moșnița Veche. Acțiunea se deruleaza cu scopul de a informa cetațenii cu privire la purtarea maștii in locurile publice, pentru a preveni raspandirea virusului.

- Serviciul Public Salvamont Salvaspeo Alba acționeaza astazi, 30 ianuarie 2021, pentru salvarea unui turist care in Masivul Șureanu. „Serviciul de Salvamont din Alba acționeaza pentru recuperarea unui turist ratacit care a parasit pista de schi, in zona masivului Șureanu. Acțiunea este in derulare”,…

- Acțiunile GameStop au crescut cu peste 60% in tranzacțiile de dupa inchiderea ședinței de marți a bursei, dupa tweet-ul lui Musk, care a scris pe „Gamestonk !!”, relateaza CNBC. Acțiunile au crescut mai devreme, dupa ce Chamath Palihapitiya de la Social Capital a a anunțat intr-un tweet ca…

- O adaptare „Tales of Dunk and Egg”, bazata pe o serie de romane scrise de George R. R. Martin, a carei actiune are loc inainte de evenimentele din „Game of Thrones”, este pregatita de HBO, informeaza Variety, potrivit news.ro. Proiectul se afla in faza de dezvoltare. Actiunea este plasata…

- Un numar de 3605 persoane din Alba s-au programat prin intermediul platformei pentru a se vaccina anti-COVID in perioada 18-25 ianuarie inclusiv. Cele mai multe persoane s-au inscris la centrul amenajat la Alba Iulia, in Sala de sport a Universitații “1 Decembrie 1918” – 1796 de persoane. Potrivit DSP…

- Procurorul general al Romaniei, Gabriela Scutea, a transmis astazi președintelui Klaus Iohannis referatul de sesizare privind efectuarea urmaririi penale fața de Calin Popescu Tariceanu, potrivit comunicatului remis Libertatea."In cursul zilei de azi, 12 ianuarie 2020, procurorul general al PICCJ a…