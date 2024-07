Stiri pe aceeasi tema

- Tanara in varsta de 19 ani a suferit leziuni externe și interne provocate atacul ursului, precum și de caderea de la inalțime, arata rezultatele analizelor Serviciului de Medicina Legala Prahova, relateaza News.ro. Medicul Vasile Draghici, șeful Serviciului de Medicina Legala Prahova, a explicat pentru…

- Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Mircea Fechet, participa, joi si vineri, la Reuniunea informala a ministrilor Mediului, ce va avea loc Budapesta, au anunțat reprezentantii MMAP. Conform datelor publicate pe site-ul Consiliului European, discutiile, la care va participa și Mircea Fechet, se…

- In urma unui incident tragic, in care o tanara de 19 ani a fost ucisa de un urs pe traseul turistic Jepii Mici din Bucegi, Ministrul Mediului, Mircea Fechet, a anunțat masuri drastice pentru gestionarea populației de urși din Romania. Incidentul, raportat marți printr-un apel la 112, a avut loc in zona…

- In țara noastra, in cel mult o saptamana, un pacient cu HIV/SIDA intra in tratament, dar problema este ca aceasta boala este subdiagnosticata, subliniaza dr. Adrian Marinescu, directorul medical al Institutului Național de Boli Infecțioase ”Matei Balș”. ”Putem sa spunem ca in Romania (…) lucrurile se…

- Ministrul Mediului, Apelor și Padurilor, Mircea Fechet, vine joi, 20 iunie 2024, in Delta Dunarii. Acesta ajunge in județul Tulcea in scop de serviciu și va participa la evenimente importante. Joi, 20 iunie 2024, ministrul Mediului, Apelor și Padurilor, Mircea Fechet, va intreprinde o vizita de lucru…

- Resursele de energie primara ale Romaniei au scazut cu 3,3 la suta, in primele patru luni ale anului, iar cele de energie electrica s-au diminuat cu 1,2 la suta, fața de perioada 1 ianuarie – 30 aprilie 2024. Romania a importat, in primele patru luni din 2024, 4,405 milioane tone de petrol (TEP), in…

- Ministrul Mediului, Apelor și Padurilor, Mircea Fechet, a convocat luni, 3 iunie a.c., Comitetul Ministerial pentru Situații de Urgența (CMSU), la nivelul Ministerului Mediului, Apelor și Padurilor (MMAP). Vremea continua sa fie schimbatoare și, pe langa temperaturile in prag de canicula, sunt așteptate…

- Polonia a emis un avertisment puternic, afirmand ca un conflict militar intre Rusia condusa de Vladimir Putin și NATO s-ar incheia cu „o infrangere inevitabila” pentru Moscova, a declarat joi ministrul de externe al Poloniei, Radoslaw Sikorski. In timpul unui discurs in fața Seimului, camera inferioara…