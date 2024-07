Stiri pe aceeasi tema

- In primele 5 luni din acest an, intre 50-100 de camioane cu deșeuri declarate in acte bunuri second-hand sau donații au tranzitat Romania, transportand peste 2.000 de tone de materiale cu mari suspiciuni de a fi in fapt deseuri si resturi, a spus ministrul Mediului, Mircea Fechet, potrivit hotnews.ro.…

- Primarul Clotilde Armand, inca in functie, a facut un „cadou otravit” locuitorilor sectorului 1 al Capitalei – se da drumul incineratorului de deseuri periculoase si la exploatarea gazului de depozit, desi Armand spunea ca nu se va intampla nimic legat de deseuri pe timpul mandatului sau, sustine consilierul…

- Noua lege care permite impuscarea preventiva a 426 de exemplare de urs in 2024 si 2025, precum și a 55 de exemplare pe an la nivel de interventie, nu va soluționa problemele legate de populația de urs, susține ministrul Mediului, Mircea Fechet. Acesta afirma ca nu se poate garanta niciunei persoane…

- Ministrul Mediului, Mircea Fechet, avertizeaza ca iulie 2024 ar putea deveni cea mai calduroasa luna iulie inregistrata vreodata, in contextul unui nou record de cod roșu de canicula ce acopera aproape toata Romania. Fechet subliniaza necesitatea unei coordonari eficiente intre autoritațile centrale…

- Ministrul Mediului, Mircea Fechet, avertizeaza ca toate prognozele pe termen lung arata ca sudul și estul Romaniei se vor confrunta cu o scadere cu 20% a resurselor de apa disponibile. Mircea Fechet a explicat ca Romania este afectata in fiecare an de inundatii si seceta sau de o combinatie a acestor…

- Ședința Biroului Permanent pentru convocarea Camerei Deputaților in sesiune extraordinara va avea loc incepand cu ora 12.30, in format online. Anunțul vine dupa ce premierul Marcel Ciolacu a subliniat in cadrul unor declarații de presa ca o modificare a legii nu se poate face decat prin Parlament. „Pornim…

- In țara noastra, in cel mult o saptamana, un pacient cu HIV/SIDA intra in tratament, dar problema este ca aceasta boala este subdiagnosticata, subliniaza dr. Adrian Marinescu, directorul medical al Institutului Național de Boli Infecțioase ”Matei Balș”. ”Putem sa spunem ca in Romania (…) lucrurile se…

- In cadrul briefing-ului de la incheierea ședinței de Guvern, ministrul Mediului, Apelor și Padurilor, Mircea Fechet, a atras atenția operatorilor economici care nu restituie garanțiile de ambalare. Se pare ca aceștia se pot alege cu amenzi de pana la 50.000 de lei, avand ca scop descurajarea unor astfel…