- Bucuresti, 19 octombrie 2020: Serialul “6ASE”, produs de Vlad Baba, se lanseaza astazi, in mediul online, pe YouTube. Acesta atinge, drept teme principale, impactul bullying-ului asupra generatiei tinere, importanta prieteniei, a unui colectiv unit si puterea unui sistem educational centrat pe nevoile…

- Cunoscutul vlogger Selly a anunțat pe contul sau de Instagram ca vineri, de la 15:00, se va intalni in studiurile știrilor ProTV cu Ministrul Educației, Monica Anisie, pentru a dezbate bazelor educației in Romania, potrivit Edupedu. Intregul dialog va putea fi urmarit live pe contul de Youtube al lui…

- Catalin Moroșanu (36 de ani), unul dintre cei mai importanți kickboxeri din Romania, a dezvaluit la GSP Live ca urmeaza sa debuteze in cinematografie. Cunoscutul luptator a primit un rol intr-un film pentru copii, iar coleg pe platourile de filmare ii va fi și Dan Negru, realizatorul unora dintre cele…

- Cunoscutul arhitect sucevean Doru Olaș de numele caruia se leaga edificii impresionante ale Sucevei precum Catedrala ”Nașterea Domnului” sau Biserica din spatele Tribunalului vine cu o proiect grandios de sistematizare a zonei din jurul Catedralei care va duce la rezolvarea problemei traficului rutier…

- Cu peste 2,5 milioane de urmaritori pe Facebook și peste 860.000 de fani pe Youtube, Mircea Bravo este in prezent unul dintre cei mai de succes vloggeri romani, rivalizand cu Selly. Cunoscutul vlogger Mircea Bravo caștiga bine. Veniturile sale au ”explodat” in 2019 Succesul de care se bucura tanarul…

- Deputatii turci vor vota un proiect de lege care ar putea bloca Facebook si Twitter. Legea da autoritatilor puterea de a reglementa continutul pe marile site-uri de socializare. In Turcia, mii de oameni au fost deja aspru pedepsiti pentru activitatea lor pe retelele de socializare, noteaza mediafax.Parlamentul…

- Autoritatile vor ca aceste companii cu peste 1 milion de utilizatori zilnici in Turcia sa aiba un reprezentant in tara care sa raspunda in 48 de ore la reclamatiile privind postarile care "incalca drepturile personale si de confidentialitate", potrivit Mediafax.Legea obliga Facebook, Twitter…

