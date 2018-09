Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a luat hotararea de a o elibera , la cerere, pe Corina Silvia Pop din functia de secretar de stat al Ministerului Sanatatii. Potrivit Monitorului Oficial, incepaand cu data de 1 octombrie 2018, Corina Silvia Pop se elibereaza, la cerere, din functia de secretar de stat al Ministerului…

- Prim ministrul Viorica Dancilla l a numit prin detasare, in functia de secretar general al Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca pe Marcel Dumitru Miclau.Potrivit deciziei publicate in Monotorul Oficial, incpand cu data intrarii in vigoare a deciziei Marcel Dumitru Miclau exercita cu caracter…

- In Monitorul Oficial a fost publicata decizia prin care Corina Silvia Pop se elibereaza, la cerere, din functia de secretar de stat la Ministerul Sanatatii.Decizia a fost semnata de premierul Viorica Dancila si va intra in vigoare incepand cu data de 1 octombrie. ...

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, joi, decretul privind inaintarea in gradul de general-maior - cu doua stele, la trecerea in rezerva, a generalului de brigada - cu o stea Andrei-Marius Diamescu din Ministerul Apararii Nationale. In martie, Andrei-Marius Diamescu a fost numit in functia…

- Guvernul majoreaza premiile pentru competițiile sportive, organizate de MTS, Comitetul Olimpic, MapN și MAI. Prim-ministrul Viorica Dancila a anuntat ca in cadrul sedintei de Guvern vor fi aprobate criteriile de acordare a premiilor si recompenselor financiare pentru sportivii de performanta si antrenori. …

- Victor Stelian Fedorca a fost eliberat din functia de consilier de stat in cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului si numit presedinte, cu rang de secretar de stat, al Autoritatii Nationale pentru Formarea Profesionala in Sistem Dual din Romania, potrivit unor decizii ale premierului…

- Gheorghita-Daniela Barbu a fost eliberata din functia de secretar de stat la Ministerul Muncii si Justitiei Sociale si a fost numita in calitatea de membru al Consiliului de administratie si in functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca,…

- Presedintele Agentiei Nationale pentru Arii Naturale Protejate, George Fazacas, a fost inlocuit din functie, iar in locul acestuia a fost numita Adi Croitoru, printr-o decizie a premierului Viorica Dancila (news.ro).Conform deciziei premierului Dancila, publicata vineri in Monitorul Oficial, George…